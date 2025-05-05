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Son dakika: Enflasyon verileri açıklandı!

Son dakika! Enflasyon verileri açıklandı: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı, işte oranlar...

Son dakika: Enflasyon verileri açıklandı!
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Son dakika! Enflasyon verileri açıklandı

Son dakika! Enflasyon verileri açıklandı: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı, işte oranlar...

Enflasyon, nisan ayında yüzde 3,00 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 37,86 olarak hesaplandı.

Son dakika: Enflasyon verileri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,00 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 37,86 oldu. Ekonomistlerin beklentisi nisan ayında TÜFE'nin yüzde 3,1 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 38,00 seviyesinde hesaplanması yönündeydi.

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