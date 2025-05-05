Altında son durum ne? 5 Mayıs güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

Altın fiyatları tarihi rekor kırarak 4 bin TL'yi aşmış 4bin beş yüz TL seviyesine doğru çıktıktan sonra tekrar düşüşe geçerek 4bin TL seviyelerine gelmişti. altın alacak ve satacaklar altının hafta başı hangi seviyelerde olduğunu merak ederek araştırmaya başladı peki Altında son durum ne? 5 Mayıs güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, külçe ve cumhuriyet, altın fiyatları.

1 9 5 MAYIS 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İşte 5 Mayıs 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları 2 9 5 MAYIS 2025 GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 4.042,79 SATIŞ(TL) 4.043,30 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.018,80 0,61 % 3 9 5 MAYIS 2025 GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 6.698,00 SATIŞ(TL) 6.748,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.694,00 0,81 % 4 9 5 MAYIS 2025 GÜNCEL YARIM ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 13.396,00 SATIŞ(TL) 13.497,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 13.388,00 0,81 % 5 9 5 MAYIS 2025 GÜNCEL TAM ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 26.146,19 SATIŞ(TL) 26.662,88 ÖNCEKİ KAPANIŞ 26.444,83 0,82 % 6 9 5 MAYIS GÜNCEL CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 26.709,00 SATIŞ(TL) 26.869,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 26.673,00 0,73 % 7 9 5 MAYIS 2025 GÜNCEL ONS ALTIN FİYATLARI ALIŞ(USD) 3.264,11 SATIŞ(USD) 3.264,50 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.240,32 0,75 % 8 9 5 MAYIS 2025 GÜNCEL KÜLÇE ALTIN FİYATLARI ALIŞ(USD) 105.700,00 SATIŞ(USD) 105.750,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 104.850,00 0,86 % 9 9 KAYNAK: BİGPARA



