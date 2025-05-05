Altında son durum ne? 5 Mayıs güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...
Altında son durum ne? 5 Mayıs güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...
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Altın fiyatları tarihi rekor kırarak 4 bin TL'yi aşmış 4bin beş yüz TL seviyesine doğru çıktıktan sonra tekrar düşüşe geçerek 4bin TL seviyelerine gelmişti. altın alacak ve satacaklar altının hafta başı hangi seviyelerde olduğunu merak ederek araştırmaya başladı peki Altında son durum ne? 5 Mayıs güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, külçe ve cumhuriyet, altın fiyatları.