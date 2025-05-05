Meteoroloji açıkladı, yaz sıcakları geliyor: 5 Mayıs 2025 hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde doğusu kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Güney Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu ile gece saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
KAYNAK: METEOROLOJİ