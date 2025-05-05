Meteoroloji açıkladı, yaz sıcakları geliyor: 5 Mayıs 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.