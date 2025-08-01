Son dakika! Putin'den kritik açıklama, "Birliklerimiz tüm Ukrayna cephelerine ilerliyor!"

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, dikkatleri üzerine çeken bir açıklama yaptı...

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'a mesaj göndererek, "Birliklerimiz Ukrayna'daki tüm cephe hattı boyunca ilerliyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki tüm cephelerde ilerlediğini söyleyen Putin, "Batı'nın şimdi tek bir tutkusu var: Ne pahasına olursa olsun ilerleyişimizi durdurmak" dedi.

Kalıcı bir barışa ihtiyaçları olduğunu ve bu durumun Avrupa'nın güvenliğiyle doğrudan ilgili olduğuna katıldığını belirten Putin, "Umarım Rusya ve Ukrayna uzlaşma şartlarını görüşmek üzere ortak çalışma grupları kurabilir. Ayrıca barış görüşmelerinden hayal kırıklığına uğramış olanlar varsa, bu şişirilmiş beklentilerden kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Trump, Rusya'nın Ukrayna'yla barış müzakerelerinde sonuç alamamasının ardından Putin'le olan bağını kopardığını ve Rusya'ya yaptırım uygulamamak için 10 gün süre verdiğini söylemişti.

Ukrayna ile görüşmelerin devam edeceğini umduğunu söyleyen Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinin değişmediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD, Rusya’ya Ukrayna ile anlaşması için son tarih vermişti. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos’a kadar süre verdiğini bildirmişti.

Kelley, Trump'ın 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirecek bir anlaşma istediğini açıkça belirttiğini aktararak, "Hem Rusya hem de Ukrayna ateşkes ve kalıcı bir barış için müzakere etmelidir. Bir anlaşma yapmanın zamanı geldi. Başkan Trump bunun 8 Ağustos'a kadar yapılması gerektiğini açıkça ifade etti" ifadelerini kullanmıştı.

Kelley, ABD'nin barışı güvence altına almak için ek tedbirler uygulamaya hazır olduğunu söylemişti.

Trump, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna ile bir anlaşma sağlaması için 10 gün süre vermiş, ABD’nin bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haber7

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