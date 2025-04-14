Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından 23 Mart Pazar günü savcının tutuklama talebi istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

İTİRAZ DİLEKÇESİNE RET

Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir'in İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçeyi inceleyen hakimlik, yapılan itirazı reddederek İmamoğlu ve Ongun'un tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi.

İTİRAZ DİLEKÇESİNDE NE YAZIYORDU?

İmamoğlu'nun avukatları itiraz dilekçesinde "Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer vermişti.

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İmamoğlu ve ekibine yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili başsavcılığın açıklamasında şu suçlamalara yer veriliyor;

İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri,

İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beraber çalıştığı kişileri, İBB'ye yerleştirdiği,

Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.ş Kültür A.ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları,

Hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı,

MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları iddia edildi.

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