Erdoğan, Trump görüşmesi Alman basınında yer aldı: İsrail ve Yunanistan alarma geçti!

Alman medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye'ye F-35 satışına sıcak baktığını ve bu durumun İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçirdiğini yazdı.

ABD medyası geçtiğimiz ayın başlarında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına sıcak baktığını yazmıştı. Amerikan Fox News kanalında yer alan haberde Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendirdiği belirtildi.

NETANYAHU ABD'NİN KAPISINI ÇALDI

İddia gündeme bomba gibi düştü. Yunanistan medyası günlerce CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 satışının onaylanmasına ilişkin iddiaları gündemine taşıdı ve sürecin nasıl işleyeceğini yazdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için en yakın müttefiki ABD'nin kapısını çaldı. İsrail basınında yer alan haberlerde Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya baskı yaptığı ileri sürüldü.

İSRAİL ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Alman gazetesi Frankfurter Rundschau da bugün Trump'ın Türkiye'ye F-35 satabileceğini ve bu durumun İsrail'e alarma neden olduğunu yazdı. Gazete haberinde "Amerikan Başkanı, Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek ve uçakları teslim etmek istiyor. Bu amaçla ekibinden, Türkiye'ye yönelik yaptırımların hem hukuki hem de teknik açıdan nasıl kaldırılabileceği konusunda araştırma yapmalarını istedi" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BIDEN DÖNEMİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Trump'ın fikir değişikliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden hemen sonra ortaya çıktığına dikkat çeken gazete konunun eski başkan Joe Biden döneminde de gündeme geldiğini ancak somut bir gelişme yaşanmadığını belirtti. Son gelişmelerin İsrail'i alarma geçirdiğini yazan yayın organı haberinde şu ifadelere yer verdi; " Türk Hava Kuvvetleri'nin F-35 uçaklarıyla donatılması İsrail açısından dezavantajlı olacaktır. İsrail de F-35'lere sahip ve bölgedeki askeri-teknolojik olarak üstünlük sağlamak istiyor."

"ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDA İYİ BİR İLİŞKİ VAR"

Netanyahu'nun Rubio'ya baskı yaptığı iddialarını da gündeme taşıyan Frankfurter Rundschau Türkiye'nin bu girişimleri 'çok da önemsemediğini' vurgulayarak Erdoğan ile Trump arasındaki sıcak ilişkiye dikkat çekti; "Erdoğan ile Trump arasında şu anda iyi bir ilişki var. Trump, Beyaz Saray'da Netanyahu'yu ağırlarken bile Türk mevkidaşını defalarca "dost" ve "zeki bir adam" olarak övdü. İsrail gazetesi Times of Israel de Erdoğan'ın Trump'ı ikna ettiğini ve Netanyahu'nun bunu değiştirmesinin zor olacağını yazdı.

"YUNANİSTAN DA PANİK YAŞIYOR

Türkiye'ye F-35 satışının sadece İsrail değil Yunanistan'ı da paniğe sürüklediğini vurgulayan gazete, "Sadece İsrail'de değil, Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da da F-35 etrafında dönen gelişmeler nedeniyle panik yaşanıyor. Atina, F-35 sayesinde artık Ege'nin karşı yakasındaki rakibinden çok daha üstün olacağıyla uzun zamandır övünüyor. Ancak bu varsayım artık tehlikede" ifadelerini kullandı.

Bungalov tatilcileri dikkat: Yatak odalarındaki ampulden kamera sistemi çıkan çift şok oldu!

Milli sporcu gözaltında: Çocuklara taciz mesajları ifşa oldu!

Roman müziğinin usta isminden kötü haber: Apar topar yoğun bakıma kaldırıldı!