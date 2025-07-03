Son dakika: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Haziran ayı enflasyon verileri ile memurun alacağı zam oranı netleşirken bedelli askerlik ücreti de belli oldu...

Haziran ayı enflasyon verileri ile memurun alacağı zam oranı netleşti. Memur maaşlarına gelecek zamla beraber birçok ücrette de artış yaşandı. Halihazırda 243 bin 13 lira olan bedelli askerlik ücretinin memura yapılan zam sonrası 280 bin 875 liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

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