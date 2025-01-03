Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Dış ticaret verilerine ilişkin önemli açıklamalar!

Dış ticaret verileri İstanbul'da açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda konuşuyor.

Dış ticaret verileri İstanbul'da açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin 2025'te Gazze semalarında da sökün etmesini temenni ediyoruz."

"İsrail'le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur."

"Nasıl Suriye'de haklı çıkan biz olduysak, Gazze krizinde de tarih haklılığımızı teyit edecek."

"2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor."

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