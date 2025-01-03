Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Tutuklandı!

Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan Talha Siraç, sosyal medyada yayımladığı görüntüler, büyük tepki çekerek kamuoyunu ayağa kaldırdı.
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan ve Kur-an'ı Kerim'in üzerine oturduğu videosu ortaya çıkan Talha Siraç Ünlü tutuklandı.
Sosyal medyada paylaştığı videoda, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturdu. Videonun ardından dini duyguları hedef alan bu hareket, geniş bir kitle tarafından protesto edildi.
Sosyal medya kullanıcıları, bu davranışın saygısızlık ve provokasyon olduğunu belirterek, şikayette bulundu.
Kamuoyu tarafından, yetkililerin konuya ilişkin hızlı bir müdahale edilmesi talep edildi.
TUTUKLANDIGözaltına alınan Siraç hakkında soruşturma başlatılmıştı. Talha Siraç Ünlü tutuklandı.
Siraç'ın yaptığı eylemin, toplumda büyük bir infiale yol açtığı belirtildi.