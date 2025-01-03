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Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Tutuklandı!

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Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Tutuklandı!
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Tutuklandı, İşte önemli detaylar...
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Tutuklandı! 1 17

Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan Talha Siraç, sosyal medyada yayımladığı görüntüler, büyük tepki çekerek kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Tutuklandı! 2 27

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan ve Kur-an'ı Kerim'in üzerine oturduğu videosu ortaya çıkan Talha Siraç Ünlü tutuklandı.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Tutuklandı! 3 37

Sosyal medyada paylaştığı videoda, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturdu. Videonun ardından dini duyguları hedef alan bu hareket, geniş bir kitle tarafından protesto edildi.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Tutuklandı! 4 47

Sosyal medya kullanıcıları, bu davranışın saygısızlık ve provokasyon olduğunu belirterek, şikayette bulundu.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Tutuklandı! 5 57

Kamuoyu tarafından, yetkililerin konuya ilişkin hızlı bir müdahale edilmesi talep edildi.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Tutuklandı! 6 67

TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Siraç hakkında soruşturma başlatılmıştı. Talha Siraç Ünlü tutuklandı.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç'tan kamuoyunu sarsan görüntüler: Tutuklandı! 7 77

Siraç'ın yaptığı eylemin, toplumda büyük bir infiale yol açtığı belirtildi.

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