Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: İhmali olan hesap verecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yangınla mücadelede hayatını kaybeden 5 orman işçimiz ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Milletçe hepimizi yasa boğan 2 hadisenin nedenleri netleşecek, ihmali olan varsa gereken yapılacaktır. Türkiye, savunma ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda son asrın en parlak dönemini yaşıyor. Devletimizin tüm birimleri görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Önümüze çıkan engellere takılmadan hedeflerimize adım adım yürüyoruz. Felaket tellalları ne derse desin ülkemizin yolu da bahtı da açıktır. Milletimizin duası ve desteğiyle mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Aklıyla gayretiyle Türkiye Yüzyılı inşasına destek olan herkese şükranlarımı iletiyorum.

Son toplantımızdan bu yana neler yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. 241 subayımızın mezuniyet heyecanına şahitlik ettik. İnşası tamamlanan 6 yeni camimizi ibadete açtık. Kurmaylık eğitimlerini tamamlayan 241 subayımızı tebrik ediyorum. Camilerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümünde kahraman şehitlerimizi yad ettik. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü'nün her zaman yanlarında olacağız.

IDEF 2025’in açılışını yapmak üzere İstanbul’daydım. Fuarımıza yönelik ilgi yoğundu. 103 ülke ve uluslararası kuruluşlardan 231 heyet iştirak etti.1491 firma 5 bine yakın ürününü sergiledi. 120 bin kişinin ziyaret ettiği bu muhteşem organizasyonda ürünlerimiz büyük beğeni topladı. IDEF 2025’te 270 imza töreni düzenlenmiş imzaların yüzde 65’i ihracat odaklı olmuştur. Bir taraftan caydırıcılığımızı artırma diğer taraftan kendi projelerimizi hayata geçirme azmimizi teyit ettik.

İDEF 2025'e katılan uluslararası heyetlere teşekkür ediyor, 2027'ye yılında düzenleyeceğimiz fuara şimdiden kendilerini davet ediyorum. Rusya-Ukrayna savaşında ilk günden beri barışı savunan bir politika yürüttük. Tahıl koridoru mutabakatı ve İstanbul-Antalya gibi şehirlerimizde yapılan görüşmeler barışa olan inancımızın göstergesidir. 2 Haziran'daki ikinci turun ardından 7 bin 60 kadar Ukraynalı askerin naaşı teslim edilmiştir.

Rüşvet ve yağma düzenlerini deşifre ettiği için polis ve yargı mensuplarının hedef haline getirilmesine müsamahamız yoktur. Hükümet olarak bölgemizde barış için çabalarken kendi içimizde huzuru zedeleyen sorunların üzerine de kararlılıkla gidiyoruz.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Hükümet olarak bölgemizde barış için çabalarken kendi içimizde huzurumuzu bozan şer güçlerin üzerine de kararlılıkla gidiyoruz. Terörsüz Türkiye süreci sadece Cumhur İttifakı'nın değil milletimizin projesidir. 86 milyonun tamamının özlemidir. Bu adımın gerçekleştiğini görüyoruz. Girdiğimiz bu yol bizi demokrasisiyle de ekonomisiyle de güçlü bir Türkiye'ye ulaştıracaktır. Yolun sonunda istikbali birlikte inşa etme iradesi vardır. Dolayısıyla sorumluluklarımızın ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Devlet ciddiyetine yakışır şekilde bu yolda itina ile yürüyoruz. Milletimiz de mücadelemizi yakından görmektedir. Süreç ilerledikçe zihinlerdeki soru işaretleri hızla kaybolmaktadır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde iyimserlik havası hakimdir. Sürecin şeffaf ve en geniş katılımla devam etmesine ehemmiyet veriyoruz. Meclis'teki partilerin katkı vermesini istediğimizi açıkça dile getirdik. MİT Başkanımız çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye’nin terör prangasından kurtulma mücadelesi farklı hesaplara kurban edilmemelidir. Siyasette pek çok şeyin kazası olur ama bu konuda süreci sulandırmanın mazereti olmaz. Bunu ne millet ne tarih affeder. Süreç ana muhalefet partisi için bulunmaz bir fırsattır. Ana muhalefetin tarihin doğru tarafında konumlanması milletimizin de beklentisidir. Terörsüz Türkiye süreci bunun için önemli bir referans olacaktır. İşbirliği çağrımızı yineliyoruz.

ORMAN YANGINLARI

Orman yangınlarındaki artış küresel sorun haline gelmiştir. 2002-2012'de yanan alan 44 milyon hektar iken 2013-2023 arası yanan alan 94 milyon hektara çıkmıştır. Avrupa'da bu yıl 238 bin hektar alan yandı. Geçen yıla kadar yanan orman alanı yaklaşık 2 kat arttı. Ülkemizde en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi. Devlet olarak planlarımızı bu veriler temelinde yapıyoruz. Ormanlarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız köylerimizde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 27 uçak 105 helikopter 65 noktada konuşlandı.

Ormanlarımızı 14 İHA, 776 gözetleme kulesi ile 7/24 takip ediyoruz. Yangınlar 2 dakika içinde tespit ediliyor. İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. Dünyada 5 ülkenin sahip olduğu yangın yönetim uçağı da bu konuya ne kadar ehemmiyet verdiğimizin göstergesidir. Yangına müdahale süresini 45 dakikadan 11 dakikaya düşürdük.

38 KİŞİ TUTUKLANDI

Devam eden 2 yangın dışında diğerlerinin tamamını kontrol altına aldık. Önemsiz görülen ihmallerin bedelini milletçe ödedik ödüyoruz. Sabotaj ve aksıtlar da var. 149 şüpheli gözaltına alınmış, 38 kişi tutuklanmıştır. Bursa'daki yangını çıkardığı düşünülen bir şahıs yakalanmıştır. Kestel'de görev yapan tankerin kaza yapması sonucu şehit olan 3 gönüllümüze Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

İlave tedbirler almayı sürdüreceğiz. Bu bir savaş bir yeşil vatan müdafaası. Bu sinsi düşmana karşı gereken neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Siyasi rant devşirmeye çalışan fırsatçılara rağmen yapacağız. Bu savaşı milletimiz olmadan kazanamayız.

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