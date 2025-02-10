Son dakika! CHP'nin 3'lü zirvesinden sürpriz karar: Mansur Yavaş 'ön seçimde yokum' dedi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki sürtüşme, Özgür Özel'in yeni hamlesiyle ilginç bir sürece evrildi. Özel, iki ismi bilinmeyen bir adreste buluşturarak 3 saat boyunca adaylık sürecini tartıştı.

CHP'de cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini açıklayan Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı buluşturdu.

CHP lideri Özel'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf, 3 ismin henüz adresi açıklanmayan bir mekânda 'cumhurbaşkanı adaylığı' toplantısı yaptığını gözler önüne serdi. Özel, paylaştığı fotoğrafın altına, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" notunu düştü.

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9 Şubat 2025 akşamı saat 20:00'da başladığı belirtilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. CHP Parti Meclisi toplantısının yapılacağı 10 Şubat'tan hemen önce gerçekleşen görüşme, İmamoğlu ile Yavaş arasındaki krizin Özel tarafından dindirilme girişimi olarak görülüyor.

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