Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat güncel altın fiyatları

Geçen hafta altın yukarı doğru hızlı yükselişi altına yatırım yapanları sevindirmişken yatırımcılar altının bu haftaya nasıl başladığını merak ederek altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL? İşte 10 Şubat güncel altın fiyatları

1 7 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 3.339,83 SATIŞ(TL) 3.340,19 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.308,28 0,96 % 2 7 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 5.498,00 SATIŞ(TL) 5.541,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.476,00 1,19 % 3 7 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 10.996,00 SATIŞ(TL) 11.082,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.952,00 1,19 % 4 7 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 21.415,79 SATIŞ(TL) 21.835,19 ÖNCEKİ KAPANIŞ 21.734,52 0,46 % 5 7 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 21.926,00 SATIŞ(TL) 22.073,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 21.814,00 1,19 % 6 7 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 92.500,00 SATIŞ(USD) 92.550,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 92.250,00 0,33 % 7 7 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.888,23 SATIŞ(USD) 2.888,65 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.860,63 0,98 %



