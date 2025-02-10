Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat güncel altın fiyatları
Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat güncel altın fiyatları
Yayınlanma:
Güncelleme:
Geçen hafta altın yukarı doğru hızlı yükselişi altına yatırım yapanları sevindirmişken yatırımcılar altının bu haftaya nasıl başladığını merak ederek altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL? İşte 10 Şubat güncel altın fiyatları