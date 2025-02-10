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Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat güncel altın fiyatları

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Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat güncel altın fiyatları
Geçen hafta altın yukarı doğru hızlı yükselişi altına yatırım yapanları sevindirmişken yatırımcılar altının bu haftaya nasıl başladığını merak ederek altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL? İşte 10 Şubat güncel altın fiyatları
Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat güncel altın fiyatları 1 17

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.339,83

SATIŞ(TL) 3.340,19

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.308,28 0,96 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat güncel altın fiyatları 2 27

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.498,00

SATIŞ(TL) 5.541,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.476,00 1,19 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat güncel altın fiyatları 3 37

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 10.996,00

SATIŞ(TL) 11.082,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.952,00 1,19 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat güncel altın fiyatları 4 47

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 21.415,79

SATIŞ(TL) 21.835,19

ÖNCEKİ KAPANIŞ 21.734,52 0,46 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat güncel altın fiyatları 5 57

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 21.926,00

SATIŞ(TL) 22.073,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 21.814,00 1,19 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat güncel altın fiyatları 6 67

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 92.500,00

SATIŞ(USD) 92.550,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 92.250,00 0,33 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat güncel altın fiyatları 7 77

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.888,23

SATIŞ(USD) 2.888,65

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.860,63 0,98 %

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