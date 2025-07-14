Son dakika: CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı!

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve beraberindeki 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ederken aralarında belediye başkanının da olduğu 5 kişi tutuklandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

Hakimlik, diğer şüpheli Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

İHALE SÜREÇLERİNDE MENFAAT ELDE EDİLDİ

Soruşturma dosyasına göre, Şile Belediyesi’ne bağlı birimlerde yapılan ihalelerin önceden belirlenen kişi veya şirketlere aktarıldığı, bazı belediye çalışanlarının da bu süreçte maddi menfaat temin ettiği tespit edildi.

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Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin tutuklanmalarını talep etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, delil karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle beş zanlının tutuklanmasına karar verdi.

SEVK YAZISINA ULAŞILDI

İstanbul Anadolu Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan sevk yazısında, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Avukat Ali Şafak, İmar Müdürü Aslı Kotan ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan'ın Şişli Belediyesi'nden yaklaşık 4 ay önce transfer edildikleri, bu ekibin gelmesi üzerine belediyede, imar ve iskan ruhsatlarının rüşvet karşılığı verildiği yer aldı.

15-50 BİN ARASINDA RÜŞVETLER ALINDI

Belediyeye ait ruhsat işlemlerinin hızlandırılması ve çözülmesi karşılığında müteahhitlerden ve vatandaşlardan 15 bin ile 50 bin Euro arasında değişen tutarlarda rüşvet alındığı belirtildi. Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak'ın, avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan aracılığıyla, ruhsat bekleyen firmalara para karşılığında işlem yaptırdığı yer aldı. Belediye personelinin düşük profilli firmalardan hediye çeki, inşaat malzemesi, gıda kolisi gibi çeşitli avantajlar sağlarken, bazı firmalara ise doğrudan nakit rüşvet karşılığında öncelik tanındığı aktarıldı.

FOTOĞRAF VE SES KAYITLARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturmada biri gizli olmak üzere toplam 9 tanığın ifadesine başvurulduğu kaydedildi. Bazı görüşmelerin ses kayıtları, WhatsApp yazışmaları ve fotoğraflarla belgelendiği yer aldı. Şüphelilerden Ali Şafak'ın, Metro Garden AVM'de bir kafede rüşvet parasını teslim ettiği ana ilişkin fotoğraflar ve ses kayıtları dosyaya girdi. Tanıkların verdiği bilgilere göre belediyeye 2 milyon 500 bin lira bağış yapıldığı, bazı şüphelilere ise market kartı ve Euro cinsinden para verildiği belirlendi.

ÖZEL KALEMİNİ DEVREYE SOKARAK RÜŞVET ALDI

Sevk yazısında, şüpheli Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın özel kalemini devreye sokarak ruhsat işlemleri için 35 bin dolar alındığı da aktarıldı. Ayrıca Belediye Yazı İşleri Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonunda, ruhsat işleriyle ilgili para alınan isimlerin yer aldığı listenin de ele geçirildiği kaydedildi. Sevk yazısında, tüm bu ifadeler ve teknik deliller ışığında şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve serbest kalmaları halinde delilleri karartma ve kaçma ihtimallerinin yüksek olduğu anlatıldı. Bu gerekçelerle Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan'ın da aralarında olduğu 5 şüpheli için tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

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