15 Temmuz 2025 resmi tatil mi? Hangi kurumlar kapalı olacak, işte ayrıntılar...

15 Temmuz 2025 resmi tatil mi? Hangi kurumlar kapalı, hangileri açık olacak? Bankalar, okullar, hastaneler ve kargolar 15 Temmuz'da hizmet verecek mi? İşte tüm detaylar!
15 Temmuz’un yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar “15 Temmuz resmi tatil mi?”, “15 Temmuz’da hangi kurumlar kapalı olacak?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı.
15 Temmuz 2016 yılında darbe girişiminin engellenmesiyle birlikte her yıl 15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanmaktadır.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz, her sene resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu sene de 15 Temmuz, Salı gününe gelmektedir.
Belediyeler, okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve sosyal güvenlik merkezleri dahil pek çok kurum bu tarihte kapalı olacaktır.
ÖZEL SEKTÖRDE 15 TEMMUZ RESMİ TATİL SAYILIR MI?
“15 Temmuz resmi tatil mi değil mi?” sorusunun özel sektörde kesin bir cevabı henüz yok. Bazı özel firmalar 15 Temmuz’da çalışmaya devam edebilirken, bazı iş yerleri de bu tarihi tatil olarak sayabilir.
15 TEMMUZ'DA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?
· Bankalar, devlet daireleri, noterler (nöbetçiler hariç) ve PTT şubeleri kapalı olacak.
· Sağlık ocakları, aile sağlığı merkezleri ve devlet okulları tatilde.
· Borsa İstanbul da işlemlerine ara verecek.
15 TEMMUZ'DA AÇIK OLAN KURUMLAR
Acil sağlık hizmetleri (hastanelerin acil servisleri)
- Nöbetçi eczaneler (her il ve ilçede bir tane)
- Zincir marketler, AVM’ler, bazı özel hastaneler ve restoranlar faaliyet göstermeye devam edecek.
15 TEMMUZ’DA KARGO VE NOTERLER AÇIK MI?
Çoğu kargo şirketi ve noter resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Ancak büyükşehirlerde nöbetçi noter sistemi uygulanabilir.