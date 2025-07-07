15 Temmuz 2025 resmi tatil mi? Hangi kurumlar kapalı olacak, işte ayrıntılar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz, her sene resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu sene de 15 Temmuz, Salı gününe gelmektedir.

Belediyeler, okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve sosyal güvenlik merkezleri dahil pek çok kurum bu tarihte kapalı olacaktır.