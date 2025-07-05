Son dakika! CHP'li belediyelere peş peşe gözaltı: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı

Son dakika: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN TÜM İSİMLER

İBB, Büyükçekmece ve Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 isim:

1.Zeydan KARALAR (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)

2.Abdurrahman TUTDERE (Adıyaman Belediye Başkanı)

3.Ahmet ŞAHİN (Büyükçekmece Belediye Başkan V.)

4.Sonkan TURAN (Ahmet ŞAHİNŞoförü)

5.Hayrettin MERMER ( iş insanı)

6.Burak KANGAL ( iş insanı)

7.Rabil ARTAN ( İş insanı)

8.Kazım Gökhan YANKILIÇ (iş insanı)

9.Ceyhan KAYHAN (Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı)

10.Onur BÜYÜKHATİPOĞLU (Avukat)

11.Özcan ZENGER (Seyhan Belediyesinde Büro İşçisi)

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek de gözaltına alındı. Siyasi intikam amacıyla yargıyı sopa yapanların derdi hukuk değil, kendi iktidarlarını korumak. Millet iradesine darbe vuran bu kirli düzene asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

CHP'de rüşvet artık ayyuka çıktı: Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki!

Son dakika: CHP'li Adana ve Adıyaman Belediye Başkanlarına gözaltı!

Nihat Genç kimdir, nerelidir, siyasi görüşü neydi? Nihat genç neden öldü hastalığı neydi