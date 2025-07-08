Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma!
Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı. Seçime hile karıştırıldığı iddiaları için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma açıldı...
Son Dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma!
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı.
Seçime hile karıştırıldığı iddiaları için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma açıldı...
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'inde aralarında olduğu bazı şüpheliler hakkında ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği belirtildi.
Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma!
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