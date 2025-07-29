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  3. Son dakika! Çatalca'da kum ocağında göçük meydana geldi: 2 kişi mahsur kaldı!

Son dakika! Çatalca'da kum ocağında göçük meydana geldi: 2 kişi mahsur kaldı!

İstanbul Çatalca’da bir kum ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi balçık içinde mahsur kaldığı açıklandı.

Son dakika! Çatalca'da kum ocağında göçük meydana geldi: 2 kişi mahsur kaldı!
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Son dakika! Çatalca'da kum ocağında göçük meydana geldi: 2 kişi mahsur kaldı!

İstanbul Çatalca’da bir kum ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi balçık içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bir kum ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi balçık altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürerken, göçük altında kalan kişilere ulaşılması için iş makineleri ve özel ekipmanlar kullanılıyor. Olayın meydana geliş şekli ve mahsur kalan kişilerin durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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