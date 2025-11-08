Son dakika... Bakan Yerlikaya canlı yayında tek tek açıkladı: Trafikte yeni dönem başlıyor!

Son dakika... Trafikte yeni dönem başlıyor!

Bakan Yerlikaya canlı yayında tek tek açıkladı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

İçişleri Bakanlığı'nın görev alanı çok büyük. 675 bin mesai arkadaşımız var. İç Güvenlik zor bir iş.

2 bağlı kuruluşumuz var; göç ve AFAD. 675 bin arkadaşımız kahramanca çalışıyor.

38 milyon sürücü var. 33 milyon motorlu araç var. 23 yıldan beri ulaşım yatırımlarını göz önümüze getirelim. Muhteşem yollar yapıldı. Daha iyiye gideceğiz.

Yolların durumunda çok iyiyiz. Ama bu yolların kuralları olur, kralları olmaz. Can kaybını en aza indirmek ve sürücülerimizin davranışlarını olumlu yönde değiştirerek bir trafik kültürü oluşturmak istiyoruz. Bunun için de caydırıcılıkla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Trafikte kazayı önlemek istiyoruz.

38 milyon sürücü var. Trafikte kurala saygıyı içselleştirmeliyiz. Trafik kültürü huzur ortamı olmalı.

Haberin Devamı

YASA DIŞI ÇAKAR KULLANIMI

30 Kasım 2024'ten önceki 10 ayda 6 264 TL cezası vardı başka cezası yoktu ve vatandaşlar büyük bir nefret ve kızgınlık gösteriyordu. Biz bunu kabineye sunduk ve kanun yapıldı. 30 Kasım'dan bu yana denetim yüzde 378 arttı, 1394 işlem yaptık. 3 tür ceza getirdik, ehliyeti almak aracı men etmek ve para cezası. Çakarlı araç kullanmanın cezası 189 bin TL. İlkinde 1 ay süreyle arabayı alıyoruz. Bir daha yaparsa 2 ay arabayı alıyoruz.

İkinci kez aynı suçu işleyenler içinse ceza daha da ağır: 276 bin lira para cezası, 2 ay süreyle araç ve ehliyet trafikten men ediliyor.

276 BİN TL CEZA

Bu uygulamayı devreye aldıktan sonra çok net bir sonuç gördük, yüzde 87 oranında düşüş sağladık. Yani bu mesele neredeyse tamamen bitti diyebiliriz. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum: Ekranları başında “276 bin lira ceza olur mu?” diyen vatandaşlarımız olabilir. Arkadaşlar, evet oldu ve caydırıcı oldu.

Yasa dışı çakarda ilk kullanım cezası 189 bin TL. Grafikte yanlış yazılmış. Çakarda ehliyeti ve aracı alıyoruz. Çakarlı araç kullanma cezası şuanda arttı ve bu çakarlı araç kullanımı yüzde 87 düştü. İkinci kullanım cezası son 10 ayda sadece 1 kişiye verildi.

Trafikte caydırıcılığı getirdik. Kimse yasa dışı cesaret edemiyor.

POLİSLERİN YAKA KAMERASI

'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sözü... Yaka kamerası takıyoruz polislere. Yaka kamerasının olduğu yerlerde polislere yönelik 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sözü yüzde 90 düştü. Polisleri şikayet de yüzde 90 düştü. Trafik polislerinin sayısını artırdık. Yaka kameraları durumu görüntülüyor.

Makas atmayı kesinlikle bitireceğiz. Para cezası olacak sürücü belgesi-aracı alınacak.

Saldırı amacıyla araçtan inmeyi bitireceğiz. TEM'de aracı durdurup iniyor.

Vatandaş videoyu gönderiyor, gereğini yapıyoruz.

Düğün ve asker uğurlamada kural sapması yapılıyor. 180 bin TL ceza ve 120 gün araç alınıyor.

Silahlı kutlamada tutuklamalar arttı. Bunun cezası konusunda yargı paketinde çalışılıyor.

Kaynak: Haber7

'Bahis' skandalında dikkat çeken gelişme: 3 yıl önce olay olan görüntülerdeki hakem de gözaltında!

Salih Güney'den kötü haber: Sevenleri çok üzülecek! Salih Güney'e ne oldu?

Rojin Kabaiş’in ölümü yurt dışına taştı: Sırrı 'İspanya' mı çözecek?