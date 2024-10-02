  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika! Bakan Uraloğlu'dan kritik açıklama: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu en yüksek seviyede!

Son dakika! Bakan Uraloğlu'dan kritik açıklama: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu en yüksek seviyede!

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklama ile 30 Eylül itibariyle Lübnan limanları ve açıklarında seyir yapan Türk Bayraklı gemilerin, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu seviyesini en yüksek seviyeye yükselttiklerini bildirdi.

Son dakika! Bakan Uraloğlu'dan kritik açıklama: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu en yüksek seviyede!
Yayınlanma:

Bakan Uraloğlu, 30 Eylül itibariyle Lübnan limanları ve açıklarında seyir yapan Türk Bayraklı gemilerin, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu seviyesini en yüksek seviyeye yükselttiklerini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan’da yaşanan güncel gelişmeler ışığında, Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesini sağlamak amacıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi’ni 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 3'e çıkardıklarını duyurdu.

Son dakika! Bakan Uraloğlu'dan kritik açıklama: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu en yüksek seviyede!

GÜVENLİK SEVİYESİ 3’TE ALINACAK TEDBİRLER

Bakan Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3’e geçilmesiyle birlikte gemilerin ve mürettebatın, yetkili makamların bildirdiği tüm talimatlara uyması gerektiğini belirterek, "Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak." dedi.

SINIRLI ALANLARIN ARTIRILMASI VE ERİŞİMİN KISITLANMASI

Gemi kaptanının, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini arttırabileceğini belirten Uraloğlu, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecektir." ifadelerini kullandı.

YÜKLEME VE TAHLİYE İŞLEMLERİ

Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3 kapsamında, gemideki yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici olarak durdurulabileceğini ifade ederek, "Ayrıca, gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek." dedi.

GEMİ GÜVENLİĞİ ÜST DÜZEYE ÇIKACAK

Bakan Uraloğlu, gemiye erişimde, girişi tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme, gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemleri yapılabileceğini belirterek, "Ayrıca, geminin terk edilmesi, geminin riskli alandan yer değiştirmesi ve geminin tümünün veya belirli alanlarının aranmak için hazırlanması işlemleri de uygulanabilecek." dedi.

Ticaret Bakanı açıkladı: İşte, Eylül ayı ihracat verileri...Ticaret Bakanı açıkladı: İşte, Eylül ayı ihracat verileri...

11 gündür Kayıp Sümeyye'den haber geldi: Van İl Emniyet Müdürlüğü'ünden önemli açıklama!11 gündür Kayıp Sümeyye'den haber geldi: Van İl Emniyet Müdürlüğü'ünden önemli açıklama!

ING Türkiye'de 2 bin lira nakit promosyon kazanma imkanı! İşte o ayrıntılar...ING Türkiye'de 2 bin lira nakit promosyon kazanma imkanı! İşte o ayrıntılar...

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
MİT'tin soluk kesen operasyonu ile FETÖ'cü hakim yakalandı!
MİT'tin soluk kesen operasyonu ile FETÖ'cü hakim yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tehdidine dikkat çekti! Hedef Anadolu: 2 Ekim 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tehdidine dikkat çekti! Hedef Anadolu: 2 Ekim 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Antalya yine rekor kırdı! Turistler yine en çok orayı seçti
Antalya yine rekor kırdı! Turistler yine en çok orayı seçti
İran'dan resmi açıklama geldi! Pezeşkiyan suskunluğunu bozdu! 'Bu yalnızca gücümüzün bir kısmı'
İran'dan resmi açıklama geldi! Pezeşkiyan suskunluğunu bozdu! 'Bu yalnızca gücümüzün bir kısmı'
Son dakika! TBMM'de Cumhurbaşkanı, Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu!
Son dakika! TBMM'de Cumhurbaşkanı, Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! ''Soruşturma sürecinin sonuna geldik''
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! ''Soruşturma sürecinin sonuna geldik''
İsrail'in saldırıları yurtlarından etti: Lübnan'dan ayrılan 315 kişi gemiyle Mersin'e geldi
İsrail'in saldırıları yurtlarından etti: Lübnan'dan ayrılan 315 kişi gemiyle Mersin'e geldi