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Son dakika: AFAD'dan Sednaya Hapishanesi için ilk açıklama!

AFAD'dan Sednaya Hapishanesi için ilk açıklama: AFAD Başkanı Okay Memiş, Şam’da Sednaya Hapishanesi’ndeki çalışmalara ilişkin, "Bina içindeki tüm katlar kontrol edildi. Henüz canlı izine rastlamadık." dedi.

Son dakika: AFAD'dan Sednaya Hapishanesi için ilk açıklama!
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AFAD'dan Sednaya Hapishanesi için ilk açıklama: AFAD Başkanı Okay Memiş, Şam’da Sednaya Hapishanesi’ndeki çalışmalara ilişkin, "Bina içindeki tüm katlar kontrol edildi. Henüz canlı izine rastlamadık." dedi.

Son dakika: AFAD'dan Sednaya Hapishanesi için ilk açıklama!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sabah saatlerinde devrik lider Beşşar Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başlamıştı.

Son dakika: AFAD'dan Sednaya Hapishanesi için ilk açıklama!

AFAD Başkanı Okay Memiş, Şam’da Sednaya Hapishanesi’ndeki çalışmalara dair açıklama yaptı.

Son dakika: AFAD'dan Sednaya Hapishanesi için ilk açıklama!

"BİNADA 3 ALANDA ÇALIŞMA BİTTİ"

Bina içindeki tüm katlar kontrol edildi. Henüz canlı izine rastlamadık. Mayınlı alanlarda dikkatli bir çalışma yürütülüyor. Buradaki aletlerin nasıl kullanıldığını yargı değerlendirecek.

Son dakika: AFAD'dan Sednaya Hapishanesi için ilk açıklama!

Son dakika: AFAD'dan Sednaya Hapishanesi için ilk açıklama!


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