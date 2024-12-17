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Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak

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Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak
Son dönemlerde ticari taksi şoförlerine yönelik saldırı gasp olaylarının artması üzerine bir çok önlemin alınması planlanırken taksilerde kamera sisteminin kurulması zorunluluğu geliyor. Kamera takmayana yaptırım geliyor. işte detaylar
Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 1 114

Son aylarda taksi şoförlerine yönelik saldırılar ciddi manada arttı. Son olarak Manisa'da taksi şoförüne yönelik yaşanan olay, araç içi kameranın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 2 214

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve serbest kalan bıçaklı saldırgan, kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 3 314

Bu olayın dışında taksilerde yaşanan birçok olay, kamera görüntüleri sayesinde çözüme kavuştu.

Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 4 414

Taksilerde araç içi kameralarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 1 Mart 2025 itibariyle kamera olmayan ticari taksilerin araç muayenesinden geçemeyeceğini söyledi.

Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 5 514

Kameraların şoförlerin güvenliği için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, “1 Eylül 2024 tarihi itibariyle ticari araçlarda kamera, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğiyle zorunlu hale getirildi. Bunun paralelinde, 1 Mart 2025'ten itibaren de tüm TÜVTÜRK vize istasyonlarında, kamera olmayan araçlara vize verilmeyecek; yani muayeneden geçemeyecekler. Olaylar yaşandıktan sonra, çözüm konusunda kameranın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Esnafımız bu konuyla ilgili harekete geçti, kamera taktırmaya başladılar” dedi.

Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 6 614

“HERHANGİ BİR OLAY VUKU BULDUĞUNDA HABER MERKEZİMİZDEN TESPİT EDEBİLİYORUZ”

Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 7 714

Öte yandan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksilerdeki kamera konusunda önemli bir görev üstleniyor. Başkan Erkan Özkan, haber merkezinde 7/24 bir görevlinin olduğunu, taksicinin muhtemel bir olayda butona basıp yardım istemesiyle hemen harekete geçildiğini ve polis ekipleri vasıtasıyla yardım ulaştırıldığını söyledi.

Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 8 814

30 ilçede, 2 bin 915 adet ticari taksinin bin 300 tanesinde kamera olduğunu anlatan Başkan Erkan Özkan, anlık olarak tüm taksilerin takip edildiğini anlattı.

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Erkan Özkan, “Herhangi bir olay vuku bulduğunda, an ve an haber merkezimizden tespit edebiliyoruz. Tek merkezden olmasının faydasını burada görüyoruz. Haber merkezimizde, bütün İzmir'in taksileri görülebilir. İzmir'in hareket halinde ve duran bütün ticari taksileri, buradaki haber merkezimiz tarafından 7/24, 365 gün takip ediliyor. 30 ilçede, odamıza bağlı üyelerimizin bütün araçlarını takip edebiliyoruz. Manisa'ya da teknik destek veriyoruz. Bu haber merkezinin, bizim odamızın esnafımıza verdiği en güzel hizmetlerden birisi olduğuna ben inanıyorum. Türkiye'de de ilk olduğu için, ben İzmirli şoför esnafı kardeşlerim adına gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 10 1014

“TEHLİKELİ BİR DURUMDA, EMNİYETLE ARACIN KONUMU PAYLAŞILIYOR”

Başkan Özkan, şöyle devam etti:

Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 11 1114

“Butona basıldıktan sonra, ekranımıza tehlike sinyali geliyor. Bu tehlike sinyali, haber merkezimize geldiği andan itibaren buradaki görevli arkadaşımız, hemen araç içerisindeki kamerayı devreye sokarak, araç içerisinde ne olup bittiğini görüyor.

Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 12 1214

Eğer tehlikeli bir durum söz konusuysa, emniyetle aracın konumu paylaşılıyor. Kamerayı birçok kişi takabiliyor; fakat görüntülere erişilmeyen kameranın kimseye faydası yok. Burada esnafımız, odamızın haber merkeziyle bağlantılı olan bir sistem içerisinde kameraları taktırmışsa, bu kameralar tehlike anında hemen sinyal veriyor ve gerekli kolluk kuvvetlerine durumu bildirebiliyoruz. Gecenin 03.00'ünde, cumartesi, pazar, bayram tatillerinde burası sürekli hizmet veriyor. Odamızda; sürekli vardiya sistemiyle, bu işin ehli olan arkadaşlarımız var.”

Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 13 1314
Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak 14 1414
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