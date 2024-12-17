Ticari taksilerde yeni dönem! Kamera taktırmaya trafiğe çıkamayacak

Erkan Özkan, “Herhangi bir olay vuku bulduğunda, an ve an haber merkezimizden tespit edebiliyoruz. Tek merkezden olmasının faydasını burada görüyoruz. Haber merkezimizde, bütün İzmir'in taksileri görülebilir. İzmir'in hareket halinde ve duran bütün ticari taksileri, buradaki haber merkezimiz tarafından 7/24, 365 gün takip ediliyor. 30 ilçede, odamıza bağlı üyelerimizin bütün araçlarını takip edebiliyoruz. Manisa'ya da teknik destek veriyoruz. Bu haber merkezinin, bizim odamızın esnafımıza verdiği en güzel hizmetlerden birisi olduğuna ben inanıyorum. Türkiye'de de ilk olduğu için, ben İzmirli şoför esnafı kardeşlerim adına gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.