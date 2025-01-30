Son dakika: ABD'de yolcu uçağıyla askeri helikopter havada çarpıştı: Düşen uçak ve helikopterde çok sayıda ölü var! İşte, feci kazayla ilgili önemli detaylar...

ABD'nin başkenti Washington'da Reagan Ulusal Havalimanı yakınında bulunan Potomac Nehri'ne, bir yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpışarak düştü. Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın, helikopterde ise 3 askeri personelin bulunduğu açıklandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

UÇAK VE HELİKOPTER NEHRE DÜŞTÜ

Açıklamada, American Airlines'a ait uçak ile askeri bir helikopterin çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu.

UÇAKTA VE HELİKOPTERDE KAÇ KİŞİ VAR?

Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bildirildi. Helikopterde ise 3 askeri personelin olduğu aktarıldı. Askeri helikopterde üst düzey bir yetkilinin olmadığı kaydedildi.

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ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

ABD basını, meydana gelen olayın ardından nehirde 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Ölü sayısının artması bekleniyor.

TRUMP VE BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini söyledi. Leavitt, ticari bir uçak ile askeri bir helikopterin çarpıştığını teyit ederek, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini" kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini ifade etti. Olaya ilk müdahaleyi yapan görevlilere teşekkür eden Trump, gelişmeler oldukça bunları paylaşacaklarını kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, kazayla ilgili, "Reagan Havalimanı yakınında çarpışmaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz. Şimdilik en iyisini umuyoruz." açıklaması yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, Savunma Bakanlığının durumu yakından takip ettiğini belirterek gerektiğinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

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