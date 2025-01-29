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IBAN'a para gönderenler dikkat! Artık bu şart aranacak!

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IBAN'a para gönderenler dikkat! Artık bu şart aranacak!
Teknolojinin gelişimi ile en kolay ve rahat yollardan bir olan IBAN'a para gönderme işlemi esnasında çifte doğrulama sistemine geçiliyor. İşte detaylar
IBAN'a para gönderenler dikkat! Artık bu şart aranacak! 1 110

Son zamanlarda vatandaşların bilgileri ve rızaları olmadan mobil uygulamalarına erişildiği ve yüz binlerce liralık kredili işlemler yapılarak söz konusu miktarın para transferi ile dolandırıcıların hesaplarına yönlendirildiği söyleniyor.

IBAN'a para gönderenler dikkat! Artık bu şart aranacak! 2 210

Bu durum üzerinde BDDK, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden yapılacak olan para transferleri için yeni bir güvenlik tedbirini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

IBAN'a para gönderenler dikkat! Artık bu şart aranacak! 3 310

ARTIK BU ŞART ARANACAK

İnternet ya da telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı alınacak tedbirler şu şekildedir:

IBAN'a para gönderenler dikkat! Artık bu şart aranacak! 4 410

Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda cumhuriyet başsavcılıklarının kurumsal kapasitesi geliştirilecek. Suç tiplerine göre soruşturma kılavuzları hazırlanacak ve bu kılavuzlar, güncel tutulacak.

IBAN'a para gönderenler dikkat! Artık bu şart aranacak! 5 510

Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak. Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

IBAN'a para gönderenler dikkat! Artık bu şart aranacak! 6 610

Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların aboneliklerinin anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı kurulacak.

IBAN'a para gönderenler dikkat! Artık bu şart aranacak! 7 710

İnternet üzerinden yapılan satışlarda tarafları koruyacak yeni düzenlemeler yapılacak.

IBAN'a para gönderenler dikkat! Artık bu şart aranacak! 8 810

Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.

IBAN'a para gönderenler dikkat! Artık bu şart aranacak! 9 910

Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak eft, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlik hâle getirilecek. Örneğin havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

IBAN'a para gönderenler dikkat! Artık bu şart aranacak! 10 1010

Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla bankaların ve elektronik para kuruluşlarının sorumluluklarını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.

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