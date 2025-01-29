Halk Tv'nin bazı isimlerinin gözaltına alınması muhalif gazetecileri ikiye böldü. Barış Pehlivan'a Fatih Altaylı'dan da tepki: Gözaltına alınmasının yanlış tarafı yok!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımladığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selekgözaltına alındı.

Halk Tv'nin bazı isimlerinin gözaltına alınması muhalif gazetecileri ikiye böldü. Bazı isimler 3 ismin gözaltına alınmasına tepki gösterirken, bazı muhalif isimler ise gözaltına alınmanın 'normal' bir olay olduğunu söyledi.

"YANLIŞ BİR TARAFI YOK"

Fatih Portakal'dan sonra muhalif gazeteci Fatih Altaylı da Barış Pehlivan’a soruşturma açılmasının yanlış bir tarafı olmadığını belirtti. Altaylı Youtube kanalında yaptığı açıklamada "Barış Pehlivan’a soruşturma açılmasında hiçbir yanlış taraf yok. Herhangi birinin sesini bilgisi ve izni dışında kaydedip yayınlamak yasal olarak doğru olmayan bir iş. O yüzden bu kişinin 'kardeşim bana haber vermedin benden izin almadın bu röportajı yayınlayamazsın' diye şikayetçi olma hakkı var. Bu yüzden Pehlivan'ın şikayet edilmesi arkasından da bu şikayetle ilgili ifadeye çağrılmasında hiçbir anormallik yok." ifadelerini kullandı.

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FATİH PORTAKAL'DAN BARIŞ PEHLİVAN'A TEPKİ

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Halk TV'den üç gazetecinin gözaltına alınmasıyla ilgili şu yorumu yapmıştı;

Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi! Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor.

Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamınız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider ifadesini verir. Bu da bir şov mu evet, biraz şov yapıyor yani gördüğümüz kadarıyla Emniyet birimleri "Alıyoruz işte bak, yine alıyoruz!"

Bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor.

Kaynak: Haber7

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