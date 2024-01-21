Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak! Meteoroloji tek tek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, K.Maraş, Sivas, Tunceli, Aksaray, Batman ve Osmaniye illerine sarı kodlu uyarı verdi.

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen hava durumu olağanüstü olmamakla birlikte, hava durumundan etkilenebilecek faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

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Bugün Hava Nasıl Olacak?

İstanbul'da hava bulutlu, hafif yağış var ve sıcaklık 1 derece. Ankara'da sıcaklık sadece 5 derece ve hafif yağış var. Fırtına nedeniyle İzmir'de sıcaklık 5 dereceye yükselecek. Bursa'da 7 derece, Antalya'da aralıklı olarak 17 derece yağmur bekleniyor.

Marmara pazarının Trakya tarafında açılmasıyla don oluşacaktır. Edirne üçüncü derece. Rüzgar nedeniyle Sakarya bölgesi hafif yağışlı ve sıcaklıklar 3-4 derece. Yeni haftada da soğuk hava bekleniyor.

Önce Eskişehir'de, pazar öğleden sonra Sivas ve Kayseri'ye kar yağacak. Eskişehir 1, Kayseri ise 9. Pazartesi günü kuru soğuk ve don bekleniyor.

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Poyraz tarafından çok soğuk bir fırtına Ege'de hissedilecek ve sıcaklıklar normal değerlerin çok altında olacak. Bölgede sık sık yağış var. Muğla 12 derece, Bodrum 15 derece ve Denizli 14 derece.