Marmara için sarı alarm! İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Trakya bölgesi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ve Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Marmara ve Ege'de Kuvvetli Fırtına

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtınalar (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

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Kuzeybatı bölgelerinde hava sıcaklığının önemli ölçüde 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.