Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Önder'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'den açıklama geldi...

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Önder'in kalbinin sağ kısmının kasılmaya başlandığı söylendi. Doktorlar, son sağlık durumuna ilişkin hastane önünde açıklama yaptı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane ve doktorlarından yeni bir açıklama yapıldı. Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

GÖĞSÜ YENİDEN AÇILDI

Hastane tarafından yapılan açıklamada; Önder'in göğsünün yeniden açıldığı, cerrahi alanın temiz olduğunun görüldüğü kaydedildi. Hastanenin açıklamasında ayrıca, "Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Sırrı Bey' e Cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük.

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İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı. Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır. Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı.

Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz. "

Önder'in sağlık durumuna ilişkin doktorları hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BAŞHEKİM ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Hastane başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Dokularda enfeksiyon ve kanayan cerrahi alan yok. Hastamızın tansiyonu iyi. Nörolojik durumuna gelince hastamızın şuuru hala kapalı. Beyin kan akımı iyi durumda. Hastamızı son derece riskli buluyoruz. Hep birlikte bekleyelim. 10 ila 40 gün. Hastanın ihtiyacına bağlı hocalarımızla birlikte karar vereceğiz. Son derece yüksek riskli buluyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Hep birlikte bekleyelim. Nörolojik açıdan endişelerimiz devam ediyor."

"KALP AÇISINDAN KISMİ BİR İYİLEŞME VAR"

Prof. Dr. Ertan Sağbaş, hastane önünde yaptığı açıklamada; Önder'in sağlık durumunun kalp açısından değerlendirildiğinde iyiye gittiğini söyledi. Sağbaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Kalbi destekleyici ilaçları azaltıyoruz. İç organların durumu iyi. Kalp açısından kısmi de olsa bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Birçok parametre var. Gidişat kalp açısından söylemek gerekirse iyi. Beyinde bir kan akımı gördük, nörolojik durumu belirsiz. İlk planda görüntüleme yapmayı istiyoruz. Tekrar ameliyat durumu yok. Herhangi bir yeni bir yırtık ve kanama söz konusu değil. Size bir süre vermemiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz, onun için size ancak günlük açıklamalar yapabiliriz."

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Önder'in tedavisi 6 gündür devam ediyor.

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