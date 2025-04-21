Son dakika! Usulsüz diploma soruşturmasında önemli gelişme: Ekrem İmamoğlu ve 28 kişi ifade verecek!

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.

Usulsüz diploma soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti.

İstanbul Piknik Alanları

Papa öldü mü? Papa Francis kimdir?

Son dakika: Papa Franciscus hayatını kaybetti!