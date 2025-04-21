2025 öğretmen ataması başvuruları başladı: İşte kontenjanlar ve branşlar

Milli Eğitim Akademisi'nde 10 Bin Öğretmen İstihdam Edilecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından duyurulan bir diğer önemli gelişme ise, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde istihdam edilecek 10 bin öğretmen. Bu öğretmen atamaları için tarihlerin daha sonra duyurulacağı belirtildi. Akademide görev alacak öğretmenler, farklı bir sistemle değerlendirilecek ve atamalar ona göre yapılacak.