2025 öğretmen ataması başvuruları başladı: İşte kontenjanlar ve branşlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Öğretmen ataması başvuruları başladı: İşte kontenjanlar ve o branşlar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Başvurular, 21 Nisan 2025 tarihinde başladı ve 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. 2025 yılı için atama yapılacak 76 branş arasında, en fazla kontenjan sınıf öğretmenliği için ayrıldı.
Bugün itibarıyla başlayan başvurular, 5 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Öğretmen adayları, ilgili başvurularını internet üzerinden yaparak, sözlü sınav için aday listesinde yer alabilme hakkı kazanacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı, başvuruların detayları ve yapılacak atamaların kriterleri hakkında bilgileri resmi sitesinde yayımladı.
En Fazla Kontenjan Sınıf Öğretmenliği İçin AçıldıAtama yapılacak alanlar arasında en fazla kontenjan sınıf öğretmenliği için ayrıldı. 4 bin 378 kontenjan ile sınıf öğretmenliği birinci sırada yer aldı. Bu alandaki yoğun talepler, Türkiye genelinde eğitim ihtiyacının önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Aşağıda en fazla atama yapılacak branşlar ve kontenjanları yer alıyor:
*Öğretmen Ataması İçin Belirlenen Branşlar*Sınıf Öğretmenliği: 4.378 kontenjan*Özel Eğitim Öğretmenliği: 3.087 kontenjan*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 1.802 kontenjan*Okul Öncesi Öğretmenliği: 1.321 kontenjan*İngilizce Öğretmenliği: 757 kontenjan
Branş Kontenjanları Yerine Göre BelirlendiMilli Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki branş doluluk oranları doğrultusunda kontenjanları belirledi. Dolayısıyla her branş için kontenjan dağılımı, ülke çapındaki öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu durum, özellikle kırsal alanlarda ve özel eğitim gereksinimi olan bölgelerde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Sözlü Sınav Tarihleri AçıklandıBaşvuru süreci sona erdikten sonra sözlü sınav için adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçları ve diğer detaylar, atama sürecinin en önemli aşamalarından biri olacak.
Milli Eğitim Akademisi'nde 10 Bin Öğretmen İstihdam EdilecekCumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından duyurulan bir diğer önemli gelişme ise, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde istihdam edilecek 10 bin öğretmen. Bu öğretmen atamaları için tarihlerin daha sonra duyurulacağı belirtildi. Akademide görev alacak öğretmenler, farklı bir sistemle değerlendirilecek ve atamalar ona göre yapılacak.
Başvurular İçin Son Gün 5 Mayıs!Öğretmen adayları için başvurular, 5 Mayıs 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuruların son günü, öğretmen adaylarının başvuru sürecini kaçırmamaları açısından kritik önem taşıyor. Başvuruların ardından yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olan adaylar, atama işlemlerine tabi tutulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu adımı, eğitim alanındaki eşitsizliklerin azaltılması ve öğretmen ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir fırsat sunuyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu, eğitim camiasındaki kariyer hedefleri olan birçok aday için büyük bir fırsat anlamına geliyor.