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Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları

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Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları
Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 1 111

Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 2 211

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, cuma günü benzine 82 kuruş, bu hafta perşembe günü ise 94 kuruşluk zam gelmesinin ardından şimdi de motorinin litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor.

Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 3 311

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yatışması ve Çin ekonomisinden gelen olumlu büyüme verileri, brent petrol fiyatlarını yukarı yönde tetikledi. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda petrolün varil fiyatının yükselmesine neden oldu.

Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 4 411

Son haftalarda ardı ardına yapılan indirimlerin ardından 11 Nisan’da 82 kuruş, 17 Nisan’da ise 94 kuruş zam gelen benzin fiyatlarının ardından şimdi de motorin kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 5 511

23 NİSAN’DA MOTORİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 23 Nisan Çarşamba gününden itibaren motorin grubunda yaklaşık 1 liralık fiyat artışı bekleniyor. Bu artışın, brent petrol fiyatlarında gözlenen yükseliş ve döviz kurundaki hareketlenmenin bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 6 611

BENZİN VE LPG'DE DE ZAM SİNYALİ

Brent petrolün 68 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte, önümüzdeki günlerde benzin ve LPG fiyatlarında da artış olabileceği belirtiliyor. Eğer küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ederse, diğer akaryakıt türlerinde de benzer zamlar kaçınılmaz olabilir.

Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 7 711

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 44.37 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.39 TL/LT

Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 8 811

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 45.00 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 44.25 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.79 TL/LT

Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 9 911

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 45.16 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.29 TL/LT

Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 10 1011

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.11 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 45.51 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.24 TL/LT

Tarih belli oldu, zam geliyor: Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorin ve benzin kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları 11 1111

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.

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