Sinema ve dizi dünyasının ustasına veda: Osman Sınav son yolculuğuna uğurlanıyor...

Sinema ve dizi dünyasının ustasına veda: Osman Sınav bugün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor...

20 Mart'ta kanser sebebiyle vefat eden usta yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Sınav için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Ünlü isim Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bir süredir kanser tedavisi gören usta yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

Türk dizi ve sinema sektörüne yön veren isimlerin başında gelen Sınav'ın vefatı özellikle sektöre emek verenleri adeta yasa boğdu.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Usta isim bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Ekmek Teknesi gibi bir çok başarılı diziye imzasını atan yönetmen için saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrasında ise Sınav Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SELÇUK YÖNTEM: KELİMELER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENİYOR

Ünlü ismin vefatı sonrası yakın dostu ve meslektaşı Selçuk Yöntem duygusal bir veda mesajı yayınlamıştı.

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Yöntem “Şu an kelimeler boğazımda düğümleniyor. Sevgili dostum Osman’la geçirdiğimiz yıllar, birlikte imza attığımız işler… Hepsi bir bir gözümün önüne geliyor. Sinemaya, dizilere kattıkların asla unutulmayacak. Çok üzgünüm, seni çok özleyeceğim. Nurlarda yat.” sözleriyle acısını anlatmıştı.

OSMAN SINAV İLE TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTI

Bu arada ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında Sınav için söyledikleri yeniden gündeme geldi.

İmirzalıoğlu, ünlü yönetmenle tanışma sürecini şöyle anlatmıştı:

"Best Model dereceleri sonrası bazı yapımcılar görüşmek istedi benimle. İlk 3 hikaye konu mankeni gibiydi, böyle bir işe de kendimi yakıştırmıyordum. Böyle düşünürken tak diye Osman Sınav 'Deli Yürek'i teklif etti. Hani Susurluk, perde arkası enterasan hikayeler... Ben de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik okuyordum, ülke gündemiyle ilgilenen bir öğrenci olarak ilgimi çekmişti. Sonra Osman abi ile de biraz oturup sohbet edince, onda da böyle bir toprak kokusunu alınca böyle bir Anadolu insanı daha da yakın hissettim. Tabi onun fırtına gibi olduğu zamanlar.. Sonra Osman abinin işini kabul ettim. Osman abi bana 'Ben böyle bir iş yapacağım. Senin oynamanı istiyorum' dedi. Benim de hiç tecrübem yok sadece kısacık bir reklam filmi çekmişim, kamerayı da orada görmüşüm. Ben de ona rasyonel bir soru sordum, 'Siz neye güveniyorsunuz da böyle bir şeyi teklif ediyorsunuz?' dedim. Osman abi de 'Sen benim bu tecrübeme güveniyorsan, bu tecrübe diyor ki sen de o potansiyel var, sen bunu yapabilirsin. Ama bu işe kelleni koyman lazım' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine 'En büyük şeyi istiyorsunuz, bunun cevabını hemen veremem. Ben bir düşüneyim" dedim ve sonra gerçekten 1 hafta geçti ve Osman abiye 'Tamam, kellemi koyacağım bu işe' dedim. Ondan sonra Deli Yürek'e başladık."

Öte yandan usta ismi geçtiğimiz Aralık ayında Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Mehmet Aslantuğ evinde ziyaret etmişti.

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