İmamoğlu protestolarında bulunan 94 provokatöre şafak operasyonu! İşte, önemli detaylar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara katıldıkları ve sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yaptıkları gerekçeleriyle İstanbul'da 94 kişi saat 06.00'da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından birçok kentte protestolar başladı.

94 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul'da sabah 06.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 19 Mart'tagözaltına alınmasının ardından, 911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefette bulundukları veya sosyal medyada provakatif paylaşımlarla "halkı sokağa çağırdıkları, korku ve panik yaratarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" gerekçeleriyle toplam 94 kişi gözaltına alındı.

İBB BİNASININ CAMLARINI KIRIP GİRDİLER

İBB'nin Sarçahane binasının önünde düzenlenen protestolarda kalabalık ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Kalabalık arasında bir grup taşkınlık çıkararak polise yanıcı ve patlayıcı madde attı. Polis eylemcileri biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

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16 POLİS YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestolarda 16 polis memurunun yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, "Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

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