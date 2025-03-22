Bakanlık kurumlara yazı gönderdi: Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet desteği o tarihte başlıyor!

Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor! Bakanlık kurumlara yazı gönderdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatı üzerine elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre 1 Nisan tarihinde faturalarda devlet desteğinin ne kadar uygulandığı görülebilecek.

Elektrik ve doğal gaz abonesi konutlar için yeni bir düzenleme başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatı üzerine elektrik faturaları için EPDK, doğal gaz için BOTAŞ çalışmalara başlıyor.

Takvim oluşturuldu

Bakanlıktan kurumlara gönderilen yazıda faturalarda devlet desteğinin ne kadar uygulandığı yazacak. Uygulamaya konulacak olan düzenleme için çalışmalarda sona gelindi ve takvim oluşturuldu.

1 Nisan 2025 tarihinde tahakkuk ettirilecek olan faturalarda ne kadar devlet desteği aldığınızı görebileceksiniz. Uygulanacak olan düzenlemede gerçek maliyet ile destek tutarı yazılacak, en alt kısımda ödemeniz gereken ödeme bedeli yer alacak.

Konut aboneleri destek alıyor

Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak. Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre; aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri, devlet desteği alabiliyor.

Haberin Devamı

Elektrikte yüzde 60'a varan destek

Elektrikte düşük kademede devlet desteği yüzde 60, yüksek kademede de yüzde 40 olarak uygulanıyor. Doğalgazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor.

İmamoğlu protestolarında bulunan 94 provokatöre şafak operasyonu!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylem yasağı başladı: Hangi yol ve duraklar kapalı?

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a konuk oluyor: Kadroda önemli değişiklik, 2 futbolcu maça çıkmayacak