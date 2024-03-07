Sıcak Gelişme: Mısır’a kaçan Yazar Tok ve oğlu, Amerika’ya geçiş yaptı!

Son günlere bomba gibi düşen Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni bir bilgi paylaşıldı. Mısır’a kaçan ikili ardından Amerika’ya geçtiği aktarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, güncelleme ile ilgili bilgilendirme yaptı.

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Sıcak Gelişme: Mısır’a kaçan Yazar Tok ve oğlu, Amerika’ya geçiş yaptı!

Ünlü Yazar Eylem Tok’un oğlu, İstanbul Eyüpsultan’da bir kazaya karışmıştı. Kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Tok’un oğlu, annesiyle yurtdışına kaçtı.

Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında yeni gelişme! Kırmızı bülten talep edildi!Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında yeni gelişme! Kırmızı bülten talep edildi!

Kaza sonrası hemen yurt dışına çıkan anne ve oğul lokasyonu Mısır olarak seçti. Konuya ilişkin takip devam ederken Türkiye, kırmızı bültenle araba talebinde bulundu.

MISIR’DAN SONRA AMERİKA’YA GEÇTİLER

Konu bir anda sosyal medyada gündem oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, konunun takibi olduklarını aktararak her gelişmede açıklama yaptı. Son olarak Tunç şunları söyledi;

“Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir.”

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