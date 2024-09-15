SGK yol parası veriyor mu? SGK yol parası alma şartları

Çalışanların iş yeri seçiminde en önemli faktörlerden biri maaş tutarıdır. Bununla birlikte, maaşın yanı sıra yemek ve ulaşım hakları gibi yan haklar, çalışanların iş yerlerini seçmelerine büyük ölçüde etki eder. Personel, sosyal güvenlik ve sağlık sigortası dışında tüm yan haklarını işverene bağlıdır. Yol ücreti de personele işverenin isteğine bağlı olarak verilmektedir.

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Yol parası, çalışanlar için son derece faydalı bir yan hak olduğu için, 2024 yılı için ne kadar olacağı en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu nedenle, birden fazla iş yeri arasında kalan çalışanlar, yan haklarının olduğu bir iş yeri seçmeye daha yatkındır. İşçi, diğer pozisyonlara göre daha yüksek maaş almasına rağmen, yol parası hakkının olmadığı bir pozisyonda daha avantajlı olacaktır.

2024 Yol Parası Ne Kadar?

2024 yılında, işverenler çalışanlarının ulaşımlarını karşılamak için vergiden istisna tutulan yol paracı ücretini 88 TL'ye yükseltti. Bu nedenle, işletmeler bu sınırın altındaki yol ücretini ödemelidir. Giderin bordroya yansıtılması ve vergi kesintisi gibi işlemler, ulaşım için tercih edilen yönteme göre değişir. İş verenler aynı zamanda 2024 yol ücreti istisnai bedelleri kadar SGK muafiyeti ve gelir vergisi istisnası gibi avantajlardan yararlanabilir.