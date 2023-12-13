Seyir halindeki otomobile operasyon! Araç içinde çok sayıda silah bulundu!

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından seyir halindeki araca düzenlenen operasyonda 16 adet 9 minimetre ruhsatsız tabanca ve 16 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

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Seyir halindeki otomobile operasyon! Araç içinde çok sayıda silah bulundu!

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından seyir halindeki araca düzenlenen operasyonda 16 adet 9 minimetre ruhsatsız tabanca ve 16 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılarak şüpheli gözaltına alındı.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ DURDURULDU

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, M.S. isimli şahsın il dışından getirdiği yüklü miktardaki ruhsatsız tabancayı Aksu ve Kepez ilçelerinde piyasaya süreceğinin tespit edilmesi üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin kullandığı araç seyir halindeyken durduruldu.

Yapılan aramada; 16 adet 9 minimetre ruhsatsız tabanca ve 16 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılarak, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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