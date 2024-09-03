Şeref Oğuz'dan İmam hatip mezunlarını kızdıracak sözler! İmam hatip mezunlarının yüzde 82'si deist oluyor'

Haber Türk'te yayınlana Para gündem programına konuk olarak katılan ekonomist gazeteci Şeref Oğuz, yaptığı yorum esnasında İmam hatip mezunları için "İmam hatip mezunlarına çok kızdıracak sözlerle "Okullardan mezun olanların yüzde 82'si deist oluyor" demesi tepkiler neden oldu.

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Şeref Oğuz'dan İmam hatip mezunlarını kızdıracak sözler! İmam hatip mezunlarının yüzde 82'si deist oluyor'

Hafta içi her gün sabah kuşağında Haber Türk ekranlarında yayınlana "Para gündem" programının bu sabahki yayınına katılan ekonomist gazeteci yazar Şeref Oğuz, ekonomi gündemini yorumlarken İmam hatip mezunlarının yüzde 82'si deist oluyor' sözleri tepkilere neden oldu.

Şeref Oğuz'dan İmam hatip mezunlarını kızdıracak sözler! Okullardan mezun olanların yüzde 82'si deizm oluyor'

ŞEREF OĞUZ'DAN İMAMHATİP MEZUNLARINA SKANDAL SÖZLER

Ekonomi programının tartışıldığı programda Şeref Oğuz'un tasarruf tedbirlerinden bahsederken sürekli Diyanet İşleri Başkanlığını eleştirmesine programın diğer konuğu Nasuhi Güngör karşı çıkarak "Hocam programın başından beri sürekli diyaneti 5 kere örnek vermenizi anlamıyorum, diyanet ile zorunuz ne başka örnek veremiyor musunuz, neden hep diyaneti örnek veriyorsunuz" tepkisine Şeref Oğuz'un gereksiz bir şekilde konuyu imam hatiplere getirerek "İmam hatip okullardan mezun olanların yüzde 82'si deist oluyor" sözlerine Nasuhi Güngör tekrar çok sert tepki göstererek "Bu kabul edilebilir bir durum değil, tesbitleriniz ve yorumlarınızı çok yanlış ve sakıncalı buluyorum. imam hatip mezunlarının yüzde 82'sini deist olduğu çok yanlış bir bilgidir böyle bir durum asla söz konusu değildir insanları böyle kolayca sınıflandıramazsınız, suçlayamazsınız" diyerek çok sert tepki gösterdi.

Şeref Oğuz'un İmam hatiplilerle ilgili sözlerine İmam hatip mezunları nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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