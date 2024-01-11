Serdivan'da yok artık dedirten görüntü! Ters yolda giderek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sürücü ters yolda son sürat sol şeritte ilerleyerek hem kendi, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu. Durumu gören bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Serdivan'da yok artık dedirten görüntü! Ters yolda giderek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu

Bu kadarı da olmaz dedirten olay, dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Otuziki Evler Mahallesi mevkii üzerinde bulunan yeni kampüs yolu üzerinde meydana geldi.

2. Cadde üzerinden ters şeride giren 54 AIE 491 plakalı otomobil, 32 Evler Caddesi üzerine doğru yokuş aşağı ilerlemeye başladı.

Otomobilin ters yönde ilerlediğini gören diğer sürücüler şaşırdı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak adeta kazaya davetiye çıkaran sürücüye tepki gösteren bir kadın ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

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