Serdivan'da yok artık dedirten görüntü! Ters yolda giderek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sürücü ters yolda son sürat sol şeritte ilerleyerek hem kendi, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu. Durumu gören bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.