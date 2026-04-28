Aile bakanı Göktaş kararlı: Çocuklarımızı dijital dünyada algoritmaların insafına bırakmayacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital tehlikelerden korumak amacıyla hayata geçirilecek yaş doğrulama sisteminin 6 ay içinde başlayacağını açıkladı.

Bakan Göktaş, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları cevaplayarak önemli açıklamalarda bulundu.

NÜFUS YAPISI VE AZALAN DOĞURGANLIK

Türkiye’nin nüfus yapısına değinen Bakan Göktaş, Avrupa’ya kıyasla hala genç ve dinamik bir yapıya sahip olunduğunu ifade etti. Nüfusun yaşlanmaya başladığına ve doğurganlık hızının azaldığına dikkat çeken Göktaş, "Fırsat penceresini kapatmamak adına tedbirler alıyoruz. Böyle gidersek TÜİK verilerine göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokuldaki çocuk oranımız 900 bin azalacak. Biz bu tedbirleri çok hızlı ve öncü bir şekilde alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ALGORİTMALARIN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ"

Dijital dünyadaki risklere karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurgulayan Bakan Göktaş, çocukların büyük şirketlerin, teknoloji devlerinin ve algoritmaların insafına terk edilmeyeceğini söyledi. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin takvim veren Göktaş, "Bir yönetmelik çıkacak, 6 ay içerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye’de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak." dedi.

DİJİTAL KARANLIĞA KARŞI AİLE KALKANI

Çocukları korumanın bir zorunluluk olduğunu belirten Bakan Göktaş, bu süreçte ailelerin de kilit bir rol oynaması gerektiğini ifade etti. Güvenli bir dijital ortam sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Göktaş, sosyal medyadaki tehlikelere ilişkin çarpıcı bir veriyi paylaştı:

"Çocuklarımız kimlerle iletişim halinde hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çocukların yüzde 10’u yabancı biriyle en az 1 kere iletişimde olduğunu ifade ediyor."

"AMACIMIZ YASAKLAMAK DEĞİL, DENETLEMEK"

Sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik yaklaşımının yasakçı bir zihniyet olmadığını vurgulayan Bakan Göktaş, temel amacın denetlemek ve muhatap bulabilmek olduğunu söyledi.

Hassasiyetlerin platform sağlayıcılara doğrudan iletilebilmesinin önemine değinen Göktaş, "Yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Çok kapsamlı bir politika ve güvenli. Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri." ifadelerini kullandı.

Platformlara, oyun yapıcılarına ve teknoloji firmalarına da çağrıda bulunan Göktaş, "Gelin, temiz içerikli teknoloji üretelim, çocukları zorbalıktan, şiddeti özendiren içeriklerden koruyalım." dedi.

OKUL SALDIRILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Okul saldırıları hakkında da konuşan Bakan Göktaş, "Uzun zamandır çalıştığımız sosyal risk haritamız var. Amacımız risk altındaki çocuklarımızı korumak ve önlemler almak. Hem fiziki önlem hem de vaka bazlı, yapay zeka destekli bir önlem modelini hayata geçiriyoruz. Amacımız burada vaka oluşmadan önüne geçebilmek" açıklamasında bulundu.

