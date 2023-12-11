Şehir içi şoförlerine ‘Trafik Kuralları’ eğitimi verildi

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir içi şoförlerine yönelik yolcu indirme, bindirme, trafikte tabela okuma başta olmak üzere genel trafik eğitimi verildi.
TRAFİK KURALLARI HATIRLADILDI
Efeler’de şehir içi ulaşım hizmeti veren şoförlere yönelik ‘Trafik Kuralları’ eğitimi gerçekleştirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim Büro personelleri tarafından verilen eğitimlerde trafikte yolcu indirme, bindirme, trafik ışıkları ve tabelaların anlaşılması noktasında bilinçli şoför, bilinçli araç kullanımına dair değerlendirmeler yapıldı.
Yolcuların durak haricinde indirilip veya bindirilmemesi, yolcu taşıma kapasitesinin aşılmaması gibi konulara da dikkat çekilen eğitimde ayrıca şoförlere seyir halinde emniyet kemerinin takılı olması, cep telefonu ile konuşulmaması gibi trafik kuralları da hatırlatıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)