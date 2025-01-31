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Sahte alkol yine öldürdü: Sahte alkon alan 5 çocuk babası adam hayatını kaybetti!

Sahte alkol yine öldürdü: stanbul Fatih’te sahte alkol tükettiği iddia edilen yabancı uyruklu Nidal Mahdi fenalaşarak hayatını kaybetti.

Sahte alkol yine öldürdü: Sahte alkon alan 5 çocuk babası adam hayatını kaybetti!
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Sahte alkol yine öldürdü: Sahte alkon alan 5 çocuk babası adam hayatını kaybetti!

Sahte alkol yine öldürdü: stanbul Fatih’te sahte alkol tükettiği iddia edilen yabancı uyruklu Nidal Mahdi fenalaşarak hayatını kaybetti.

Sahte alkol yine öldürdü: Sahte alkon alan 5 çocuk babası adam hayatını kaybetti!

İstanbul Fatih’te sahte alkol tükettiği iddia edilen yabancı uyruklu Nidal Mahdi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Evli ve beş çocuk babası Mahdi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sahte alkol yine öldürdü: Sahte alkon alan 5 çocuk babası adam hayatını kaybetti!

İstanbul’un Fatih ilçesi Beyazıt semtinde sahte alkol tükettiği öne sürülen yabancı uyruklu Nidal Mahdi, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Evli ve beş çocuk babası olan Mahdi, rahatsızlanmasının ardından hastanede tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Mahdi, hayatını kaybetti.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Olay sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Mahdi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

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