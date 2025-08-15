Rövanş maçı olaylı bitti: Arda Turan hakemin o kararı sonrası sinirden çılgına döndü!
Yayınlanma:
15 Ağustos 2025 10:54
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Panathinaikos'u ağırladı. Rövanş maçında kırmızı kart gören Arda Turan hakemin o kararı sonrası sinirden çılgına döndü!
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i penaltı atışları sonucu mağlup eden Panathinaikos oldu.
Karşılaşmanın 82.dakikasında ise Donetsk teknik direktörü Arda Turan hakemle girdiği ikili diyalog sonrası kırmızı kart gördü. Arda Turan, gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına döndü.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Panathinaikos'u ağırladı. Shakhtar Donetsk, Panathinaikos'a seri penaltılar sonucunda elendi.
Hakem kararı sonrasında saha kenarında kısa süreli gerginlik yaşanırken, Arda Turan'ın tepkisi sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Kırmızı kart kararından sonra daha da sinirlenen Arda Turan hakemin üstüne yürüdü.
Ukrayna ekibinin teknik heyetinde bulunan bir isim Arda Turan'ı güçlükle kontrol etti.