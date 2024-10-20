Hatice Kolçak acı reçeteyi açıkladı! 100 bin lira olmasını bekliyor
Yayınlanma:
20 Ekim 2024 08:27
Konut sektörü, ünlü ekonomist Hatice Kolçak tarafından önemli analizlerle ele alındı. Kolçak, kira fiyatlarına ilişkin uyarılarında, "Serbest piyasada müdahale edilen her şey sonunda patlamaya mahkumdur" dedi.
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YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kolçak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kira artışlarıyla ilgili açıklamalarına dikkat çekti.
Mevcut kira kısıtlamalarıyla ilgili olarak Kolçak, "Enflasyon düşmüyor" dedi. Kiralara uygulanan yüzde 25 sınırlaması, enflasyondaki düşüşün ana nedenidir. Kiralara zam sınırı getirmişlerdi, bu nedenle ben yoktum demek istiyor ve bunu kaldırdık diyor. bunu kaldırmamızla birlikte, piyasa geçmiş yıllardaki enflasyon farkını yansıtmaya başladı ya da çalışmaya başladı. Kiralar da yüzde 120 yükseldi. Kiralara %25 sınırı getirilmeseydi enflasyon hedefimize yaklaşacaktık."
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Kira artışlarının bu yıl yüzde 120 artmasının, piyasa üzerindeki müdahalelerin bir sonucu olarak biriken baskılardan kaynaklandığını belirten ekonomist Hatice Kolçak, önümüzdeki dönemde çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını öngörüyor.
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"100 BİN LİRA KİRA ÇOK NORMAL OLACAK"
Şu anda uygun fiyatlarla aranızda oturanlar varsa, yeniden rayiç değerlemesi olduğunda veya yeni bir eve taşındığınızda haldır haldır, burnunuzdan fazla gelecek, cebinizden çıkacak anlamına geliyor. çünkü bu yıl kira fiyatlarında yüzde 100'lerin üzerinde bir artış oldu. Kiralar zaten %120 arttı diyor. Kiralar, kira enflasyonu nedeniyle çok arttı. Birkaç yerde bazı makaleleri de okudum. Şu anda kira fiyatlarında özellikle büyükşehirlerde o kadar hızlı bir artış var ki, önümüzdeki yıl 50 bin liraya kiralık yer bulunamayabilir. 100 bin lira normal. Son enflasyonda olduğu gibi aylık ve yıllık enflasyonda da konut en büyük etkiye sahiptir. Konut maliyetlerindeki artışlar çekirdek enflasyonu ve enflasyonu düşürüyor. "Aslında Mehmet Şimşek bunu söylüyor" dedi.