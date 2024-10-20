Hatice Kolçak acı reçeteyi açıkladı! 100 bin lira olmasını bekliyor

"100 BİN LİRA KİRA ÇOK NORMAL OLACAK"

Şu anda uygun fiyatlarla aranızda oturanlar varsa, yeniden rayiç değerlemesi olduğunda veya yeni bir eve taşındığınızda haldır haldır, burnunuzdan fazla gelecek, cebinizden çıkacak anlamına geliyor. çünkü bu yıl kira fiyatlarında yüzde 100'lerin üzerinde bir artış oldu. Kiralar zaten %120 arttı diyor. Kiralar, kira enflasyonu nedeniyle çok arttı. Birkaç yerde bazı makaleleri de okudum. Şu anda kira fiyatlarında özellikle büyükşehirlerde o kadar hızlı bir artış var ki, önümüzdeki yıl 50 bin liraya kiralık yer bulunamayabilir. 100 bin lira normal. Son enflasyonda olduğu gibi aylık ve yıllık enflasyonda da konut en büyük etkiye sahiptir. Konut maliyetlerindeki artışlar çekirdek enflasyonu ve enflasyonu düşürüyor. "Aslında Mehmet Şimşek bunu söylüyor" dedi.