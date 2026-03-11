  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bazı bölgelerde hava bulutlu olmakla beraber yer yer pus ve sis görülecek. Peki bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesinde pus, yer yer sis, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi öğle saatlerine kadar yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatı, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, yer yer 1,0 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT