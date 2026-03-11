Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bazı bölgelerde hava bulutlu olmakla beraber yer yer pus ve sis görülecek. Peki bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

1 11 Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesinde pus, yer yer sis, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. 2 11 HAVA SICAKLIĞI: Yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 3 11 BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. EDİRNE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 19°C

Az bulutlu ve açık 4 11 EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 19°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık 5 11 AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 19°C

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık 6 11 İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 15°C

Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık 7 11 BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 16°C

Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 18°C

Az bulutlu ve açık KASTAMONU °C, 14°C

Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 12°C

Az bulutlu ve açık 8 11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu 9 11 DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu 10 11 GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık 11 11 DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi. MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi. EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi öğle saatlerine kadar yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi. AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatı, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi. VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, yer yer 1,0 m, Görüş: İyi.



