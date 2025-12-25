  1. Anasayfa
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandı: Adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı!

Son dakika... Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün yeniden gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu sabah adliyeye getirilmişti. Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandıktan sonra Adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı...

Son dakika... İfade işlemleri tamamlanan Saran, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildmişti...

Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün yeniden gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu sabah adliyeye getirilmişti. Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandıktan sonra Adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alına ve sonra serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından dün akşam tekrardan gözaltına alınmıştı. Saran, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürülmüştü. Saran, geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda geçirmişti.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI; MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Bu sabah adliyeye getirilen Sadettin Saran'nın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Saran, adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcı, Saran için haftada 2 gün imza şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmasını talep etti.

BAZI YÖNETİCİLER VE TARAFTARLAR DESTEĞE GİTTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları, Adem Köz, Gürhan Taşkaya ve beraberindeki isimlerle birlikte bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

ADLİYE ÖNÜNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Saran'ın dün akşam yeniden gözaltına alınmasının ardından, polis bu sabah Çağlayan Adliyesi önünde güvenlik önlemleri almıştı. Adliye çevresi barikatlarla kapatılırken, onlarca polis de nöbet tutmaya başlamıştı. TOMA'lar da adliye bölgesine sevk edilmişti. Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandıktan sonra Adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı...

