  Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl?

Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl?

Yayınlanma:
Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelin havaların soğumasıyla beraber kuvvetli yağış ve don olayları bekleniyor. Peki bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Mersin'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl? 4 411

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl? 5 511

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl? 6 611

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmuru

KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl? 7 711

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl? 9 911

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinde 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinde 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

