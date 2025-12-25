Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı