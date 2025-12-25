Meteoroloji uyarı üzerine uyarı yaptı: Kuvvetli yağış ve soğuk geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinde 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinde 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.