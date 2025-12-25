Altın uçtu gidiyor!Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, Ata altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
25 Aralık 2025 10:19
Altın piyasasınde bugün de hareketlilik devam ediyor: Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, Ata altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 25 Aralık 2025 İstanbul Kapalı Çarşı altın fiyatları...
Son dakika altın fiyatları 25 Aralık 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın 4 bin 500 doların üzerini test ederek tarihi zirveye çıkarken, rekor sonrası kar satışları ons ve gram fiyatlarda sınırlı geri çekilmeye yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, piyasaların iyi seyretmesi halinde bir sonraki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı’nın faizleri düşürmesi gerektiğini söyledi. Fed, bu yıl içinde üç kez faiz indirimi yaparken, piyasalarda gelecek yıl için iki ek faiz indirimi beklentisi fiyatlanıyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları canlı takip bilgileri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Jeopolitik cephede, ABD Sahil Güvenliği’nin pazar gününden bu yana takip edilen Venezuela bağlantılı bir petrol tankerine yönelik olası bir müdahale için takviye güçlerin gelmesini beklediği bildirildi. Altın fiyatları Fed beklentisi ve jeopolitik gelişmelerle rekor kırarken gümüş de tarihi zirvesini gördü. 2025 yılında altındaki yükseliş yüzde 71'i, gümüşte ise yüzde 141'i buldu. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 25 Aralık 2025 İstanbul Kapalı Çarşı altın fiyatları..
ALTIN FİYATLARI SON DURUM Altın fiyatları çarşamba günü, seansın erken saatlerinde ons başına 4 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırmasının ardından kar satışlarıyla birlikte sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Gümüş ve platin de tarihi zirvelerinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.
Ons altın, yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 479,38 dolardan işlem gördü. Gün içinde 4 bin 525,18 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden altın, ABD altın vadeli işlemlerinde ise yüzde 0,1 gerileyerek 4 bin 502,8 dolardan kapanış yaptı. Ons altın tarafında görülen kar satışları, gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, yüzde 0,2 düşüşle 6 bin 169 lira seviyesine geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:6.169,92 TL
Gram altın satış fiyatı: 6.170,84 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.478,98
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.479,65
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:10.000,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:10.262,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:39.989,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:40.847,00 TL
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış fiyatı:40.057,11 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.855,32 TL
ATA ALTIN FİYATI
Alış- 41.308,89 TL
Satış- 42.359,20 TL