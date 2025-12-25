Altın uçtu gidiyor!Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, Ata altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları 25 Aralık 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın 4 bin 500 doların üzerini test ederek tarihi zirveye çıkarken, rekor sonrası kar satışları ons ve gram fiyatlarda sınırlı geri çekilmeye yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, piyasaların iyi seyretmesi halinde bir sonraki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı’nın faizleri düşürmesi gerektiğini söyledi. Fed, bu yıl içinde üç kez faiz indirimi yaparken, piyasalarda gelecek yıl için iki ek faiz indirimi beklentisi fiyatlanıyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?