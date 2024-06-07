Sadece Türkler altına hücum etmiyor: Vietnam’da külçe altın için halk sıraya girdi

Altın yatırımları dünya çapında devam ediyor. Özellikle devletlerin yatırımları dikkat çekerken Türkiye gibi Vietnam’da da halk altın için adeta sıraya girdi. İşte detaylar…

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Sadece Türkler altına hücum etmiyor: Vietnam’da külçe altın için halk sıraya girdi

Yerel raporlar, başta Hanoi ve Ho Chi Minh olmak üzere Vietnam'daki çeşitli devlet bankalarından külçe altın satın almanın yolunu açtı. Yerel halk, beklediğini göstererek talep etti.

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Şu anda değerli metali satın almaya olan ilgi, Vietnam Merkez Bankası'nın iç altın fiyatlarını küresel olanlarla uyumlu hale getirme hedefi doğrultusunda gerçekleşiyor.

YEREL HALK, KÜLÇE ALTIN ALMAK İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Vietnamlı yatırımcılar altına artan bir ilgi gösteriyor. Yerel raporlara göre, Hanoi ve Ho Chi Minh'deki farklı bankalar külçe altın satışına başladı. Bu olay uzun kuyruklara neden oldu.

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Düzinelerce sayılan yatırımcılar, Saigon Jewelry Company (SJC), Agribank, Vietcombank, BIDV ve Vietinbank da dahil olmak üzere Vietnam'daki dört devlet banka doğrudan altın satışına başladı.

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Altına hücum, merkez bankasının altını halka sunmak için doğrudan bu bankalara satacağını duyurmasıyla başladı. Bu hareketin, dış piyasa fiyatlarına kıyasla son zamanlarda tarihi zirvelere ulaşan iç altın fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.

Bir tael (37.5g) altın fiyatları geçen ay Vietnam'da 3.620 dolara ulaştı. O zamandan beri fiyatlar 3.107 dolara düştü ve bankaların her bir tael'i piyasa fiyatlarına göre %1.2 indirimle satmasına izin verdi.

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