Fed öncesi kritik veri geldi: Amerika’dan iş raporu paylaşıldı

Bu hafta en çok beklenen ABD istihdam verileri, Mayıs ayında piyasa beklentilerinden daha fazla 272.000 iş eklendiğini gösterdi. Bu arada, piyasa, işgücü piyasasının mevcut sağlığıyla ilgili potansiyel ipuçları için iş verilerini hevesle bekliyordu.

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Özellikle, bu veri setleri, mevcut ekonomik sağlığı anlamak ve politika oranı beklentilerine karar vermek için yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

ABD’YE BİR BAKIŞ İŞ VERİLERİ

Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ABD bir önceki ay 175.000 iş ekledikten sonra Mayıs ayında 272.000 yükseldi. Özellikle, işsizlik oranı bir önceki aya göre %4'e yükseldi ve %3,9'luk piyasa beklentilerinden fazlası oldu.

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Öte yandan, ABD saatlik ücretleri, bir önceki ay %0,2 yükseldikten sonra Mayıs ayında %0,4 arttı. Özellikle, yatırımcılar, Federal Rezerv'in potansiyel faiz indirimi kararlarına ilişkin ipuçları için bu iş verilerini hevesle bekliyorlardı.

FED FAİZLERİ İNDİRİR Mİ?

Bu arada, piyasa uzmanları beklenmedik şekilde sağlam tarım dışı iş verilerinin, Fed'in faiz indirimi planlarıyla güvercin bir duruş sergileme umutlarını azaltabileceğini söyledi. Şimdi, güçlü bir artışın piyasa duyarlılığını azaltabileceğine dikkat çeken tarım dışı iş verileri ile görülüyor. Ancak, daha yüksek işsizlik verileri buna zıt bir tablo çiziyor.

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Genellikle, daha düşük tarım dışı bordro verileriyle birlikte daha yüksek işsizlik oranı, piyasa duyarlılığını artırma eğilimindedir.

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