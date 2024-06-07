Devletten yardım alanlar yaşadı! Destek ödemelerine dev zam geliyor

65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti alan vatandaşlar, maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayında yapılacak olan zam oranları hakkında çalışmalar yürütülürken, olumlu bir açıklama yaptı.

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Devletten yardım alanlar yaşadı! Destek ödemelerine dev zam geliyor

Ocak ayında 65 yaş aylığı 3 bin 504 TL idi, ancak Temmuz ayında yüzde 20 oranında bir zamla 4 bin 206 TL'ye yükselecek. Altı aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte sosyal yardımlara önemli bir zam yapılması bekleniyor.

Sosyal yardım taleplerinde artış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı alan milyonlarca kişiye zam yapacağını açıkladı. Ocak ayında 7 bin 608 TL olan evde bakım ücreti, Temmuz ayında yüzde 20 artarak 9 bin 131 TL olacak.

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65 yaş aylığı 3 bin 504 TL'den 4 bin 206 TL'ye yükseldi, evde bakım ücreti 7 bin 608 TL'den 9 bin 131 TL'ye yükseldi, yüzde 40-69 engelli maaşı 3 bin 357 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı 5 bin 036 TL ve kronik hastalık yardımı 7 bin 608 TL'den 9 bin 131 TL'ye yükseldi. Engelli maaşlarına önemli zam Yüzde kırk ila altıya kadar olan engellilere 3 bin 357 TL, yüzde altmış ila altıya kadar olanlara ise 5 bin 036 TL ödenmeye başlanacak. Ek olarak, tüberküloz ve SSPE gibi uzun süreli hastalıklara sahip vatandaşların yardımı 9 bin 131 TL'ye yükseltilecek.

Sosyal yardım alan vatandaşların hayat standartlarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması, yapılacak zamlarla birlikte hedefleniyor. Yardıma muhtaç kişilerin maddi olarak daha iyi bir yaşam sürmeleri sağlanacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan bu zamlar, sosyal yardım alan vatandaşları büyük ölçüde rahatlatacak ve destekleyecektir. Temmuz ayında uygulanacak zamlarla milyonlarca insanın yaşam standartlarında önemli bir iyileşme bekleniyor.

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